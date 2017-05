Hospital Regional deve fechar suas portas hoje

Redação com MT Notícias

Foi decidido ontem, em reunião com a direção e coordenadores das principais alas do Hospital Regional de Sorriso, que a partir de hoje, 23, às 09h00, a unidade hospitalar terá os seus portões fechados e não mais receberá novos pacientes.

O objetivo da decisão é resguardar os atendimentos dos pacientes já internados.

A decisão foi tomada em decorrência de uma série de fatores, como por exemplo os atrasos nos repasses do governo do Estado do MT, atrasos de pagamentos de funcionários e falta de insumos de primeiras necessidades.

Vereadores da cidade devem realizar uma caminhada pelas ruas da cidade com o objetivo de alertar à sociedade sobre o abandono da unidade hospitalar promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Segundo o diretor clinico do Hospital de Sorriso, Dr Roberto, o hospital entrou em colapso e além da falta de salários, de insumos hospitalares, atrasos em repasse, o dia de hoje marca também o momento em que o estoque de comida vai a zero. “Quarta-feira a comida vai estar no estoque zero e vamos servir o que? Água com barro? Na quinta pra sexta o gás da cozinha já vai terminar, quer dizer, não vai ter comida, não precisa de gás também”, ironizou o médico que chegou a chorar diante da imprensa enquanto dava entrevista coletiva. “São vidas que… difícil… não tem o que falar… não tem. Depois de 30 anos de formado enfrentar uma situação desta, nunca, nunca. Eu não concordo com isso’, disse o médico aos prantos.