ALTA FLORESTA: 41 ANOS!

Escolas e entidades não se abatem com chuva no meio de desfile e completam cerimônia dos 41 anos

Da redação

Na sexta-feira 19, Alta Floresta completou 41 anos de sua fundação que aconteceu em 1976. Como em todos os anos recebeu uma bela homenagem com o tradicional “desfile do aniversário da cidade” e nem mesmo a chuva que caiu durante o desfile diminuiu a empolgação dos participantes. A população deu uma bela demonstração de civismo. O palco foi montado em frente a Praça Cívica e contou com a presença do Prefeito Municipal Asiel Bezerra, o deputado Estadual Romoaldo Junior, Vereadores, comandantes do Corpo de Bombeiros Militar, Tiro de Guerra e Policia Militar, dentre outras autoridades.

Por causa da chuva que caiu quando já haviam passado mais da metade das escolas, o prefeito liberou a população e encerraria o desfile, deixando aberto o espaço para a conclusão se assim as entidades escolas e grupos sociais decidissem. Em um belo ato de civismo praticamente todos os participantes optaram por concluir e homenagear o município. “Hoje 41 anos que o maquinário chegou aqui em Alta Floresta e abriu a primeira clareira, Alta Floresta hoje é uma cidade bonita, uma cidade grande e que tem um acolhimento muito bom a população de Alta Floresta, acolhe muito bem as pessoas que vem aqui e hoje é uma cidade desenvolvida graças a população, pois Alta Floresta teve muitos altos e baixos mas consegui vencer todos os problemas isso graça ao povo trabalhador de Alta Floresta”, destacou o prefeito Asiel Bezerra.

O Coronel Ramão da 7ªCIBM chegou ao município para assumir o comando da corporação há aproximadamente 90 dias e já se sente de casa morando em Alta Floresta, “hoje nós desfilamos com a tropa, com as viaturas motorizadas e com o sucesso de agora que é o projeto bombeiros do futuro, e é muito bom estar começando a colher os frutos que plantamos isso é de muito valor”, destacou.

Para o deputado Romoaldo Junior representante de Alta Floresta na Assembleia Legislativa, o momento é de festa e a demonstração de amor por Alta Floresta é única, “nesse momento tenho um sentimento de pioneiro, sentimento de que vi uma cidade nascer, Alta Floresta comemora 41 anos e eu 39 anos que moro nesta cidade e vejo como essa cidade melhorou, fico feliz de ter participado como agente público, como vereador, como prefeito e deputado desta região, mas a gente vê neste desfile como avançou a estrutura da cidade e essa juventude maravilhosa que é o futuro desta cidade desfilando alegre feliz, quero dizer a Alta Floresta que essa é uma cidade tranquila com uma boa qualidade de vida, sossegada para se morar felizes aqueles que escolheram este pedaço de chão para se viver”, destacou o deputado.

O Presidente da Câmara Municipal, Emerson Machado, disse que participar deste momento é gratificante, “para mim como vereador e como morador de Alta Floresta há muitos anos é um privilégio poder participar desse momento e quero aqui parabenizar toda a cidade, a família Riva, em nome do nosso colonizador pois sem eles não estaríamos aqui”, afirmou.