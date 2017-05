Conselho realiza caminhada em alusão ao Dia de Combate à Exploração Sexual Infantil

O Conselho Municipal da criança e adolescentes de Alta Floresta realiza hoje uma programação nas dependências do IFMT (Instituo Federal de Mato Grosso) em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesta semana integrantes do Teatro Experimental de Alta Floresta fizeram uma rápida encenação durante a sessão da Câmara dos Vereadores como forma de anunciar o evento de hoje e também de mostrar o problema à sociedade altaflorestense representada na Casa de Leis.

Durante a encenação teatral, os integrantes do grupo, maioria de adolescentes, segurava cartazes com dados sobre a forma de fazer denuncia e estavam com as bocas tapadas por ataduras, representando o silencio que impera na sociedade atual. Segundo Adriana Conde, o objetivo é alertar que este silencio pode ser fatal para as vitimas.

A presidente do conselho afirmou que a realidade em Alta Floresta é cruel, “assustadoramente vemos os índices de denúncias de abuso e exploração sexual de Crianças e adolescentes existentes em nossa cidade. Nos últimos seis anos, de 2012 a 2017 foram registrados 356 crimes festa natureza em nosso meio, somente nos primeiros meses deste ano 2017 foram 14 registrados. Assusta ainda muito mais saber que os crimes de abuso e exploração sexual de Crianças e adolescentes têm por característica o Silêncio. As vítimas não falam, muitos que sabem não falam e os agressores sorriem. Uma triste e cruel realidade”, afirmou a conselheira.

A conselheira convidou a toda a sociedade para que reflita sobre os riscos do silêncio continuar a fazer vítimas e anunciou o Disque 100 como forma de, anonimamente, as pessoas informarem a existência deste crime nefasto. “Imagine uma criança ou um adolescente que fica o seu dia a dia preso à barulhenta e transformando agressão silenciada e veja um mundo paralelo onde esteja tudo “normal” ? Que normalidade é esta que nós adultos, pensamos poder usufruir ? Silenciar diante de um crime desta natureza é ser conivente e ampliar a dor e a angústia de inocentes”, afirmou.