BOMBA A VISTA: Delação revelará 3 mil grampos em MT

A Procuradoria Geral da República recebeu nesta semana a sinalização de que um servidor pode colaborar com as investigações de grampos ilegais em Mato Grosso. A minuta do acordo, segundo informações obtidas pelo Folhamax, indica que o colaborador pode revelar que cerca de 3 mil pessoas foram grampeadas ilegalmente nos últimos 8 anos. Os autores dos pedidos de grampo também seriam entregues.

O esquema ganhou repercussão com reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo. Segundo a denúncia, feita formalmente pelo promotor e ex-secretário de Segurança, Mauro Zaque, políticos, médicos, advogados e jornalistas foram alvos de escutas ilegais no Estado.