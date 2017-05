APIACÁS EM DESTAQUE: Prefeito Adalto Zago mais uma vez está entre os 50 melhores gestores do país

Assessoria de imprensa: Driely Melo

Por mais um ano seguido o prefeito Adalto Zago está entre os 50 melhores prefeitos do Brasil, segundo uma pesquisa nacional de opinião pública realizada pela União Brasileira de Divulgação (UBD). O título entregue ao prefeito é o reconhecimento da sua administração onde atende os requisitos de Excelência em Gestão Pública, que são avaliados os critérios como transparência, responsabilidade fiscal e comprometimento com a população.

Segundo o prefeito, Sr. Adalto Zago, esse reconhecimento por estar entre os 50 melhores não é só mérito dele e sim de sua equipe de servidores públicos que trabalham com muita seriedade. ” Me sinto honrado em saber que a nossa administração está entre as 50 melhores do país, devo esse mérito em primeiro lugar a Deus, a minha família que sempre me apoiou e aos nossos servidores públicos que estão sempre trabalhando com respeito e seriedade. Quero também agradecer a equipe da assessoria contábil e jurídica, pois sem vocês seria difícil administrar com responsabilidade o dinheiro público”. Afirma o prefeito.

De acordo com União Brasileira de Divulgação, a consideração que é levada durante a escolha dos gestores são aplicação dos recursos e a qualidade prestada pelo serviço público, seja na saúde, educação e infraestrutura.