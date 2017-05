Reação de Serra revela impacto da “bomba atômica”

Uma foto tirada pelo sindicalista Evandro José Navarro, ontem, no Senado Federal, no exato momento em que os senadores presentes na sessão vespertina da Casa, eram informados sobre a matéria publicada pelo jornalista Lauro Jardim no site do O Globo, em que o Senador José Serra (PSDB) provavelmente recebia de um assessor a informação de que Aécio Neves, presidente do seu partido e o próprio presidente Michel Temer (PMDB) haviam sio flagrados em gravações negociando propinas com os donos do JBS, mostra a exata dimensão que a corrupção do país alcançou. Atônito, Serra “arregala” os olhos e por instantes parece não acreditar no que estava ouvindo.

A foto nos foi enviada pelo sindicalista que ontem participou de uma audiência pública interativa promovida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) para subsidiar a apreciação do PLS 436/2012, a redução da jornada de trabalho para os trabalhadores da indústria de abate e processamento de carnes.

Na discussão do projeto, José Evandro Navarro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia (Sintracal), convidou os senadores a visitarem o estado do Mato Grosso para conhecerem de perto a realidade extenuante dos trabalhadores de frigoríficos e os inúmeros casos de mutilação de dedos, mãos e braços durante o serviço.

Navarro também afirmou que a redução da carga horária em frigoríficos vai gerar economia substancial aos cofres da Previdência Social, devido à diminuição dos afastamentos de trabalhadores por doença ou acidente de trabalho.