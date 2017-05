Paranaíta: Iniciada a fase municipal dos Jogos Escolares da Juventude – 2017

Paranaíta realizou na noite desta terça feira, 16 a abertura oficial dos Jogos Escolares da Juventude – fase municipal, são 06 escolas que participam destes jogos; Escola Municipal Maria Quitéria, Escola Municipal Cristo Redentor e Escola Estadual São Pedro do Assentamento e Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, Escola Estadual João Paulo e Escola Estadual Dr. Mário Correa da Costa do núcleo urbano.

O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo JVC e reúne cerca de 250 atletas de várias modalidades. Conforme informou a organização, os campeões de cada modalidade já estão automaticamente classificados para a fase regional dos jogos estudantis em Guarantã do Norte. A organização é das Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Lazer, parceria da Assessoria Pedagógica do estado de Mato Grosso e das demais secretarias municipais com Apoio da Câmara de Vereadores.

Durante a abertura que contou com a presença das autoridades de Paranaíta, foram realizada várias apresentações culturais, dentre elas; o Karatê, o Kickboxing, a dança da Cultura e da Fanfarra e banda Marcial de Paranaíta, a atleta da escola João Paulo I e seleção feminina de Futsal, Sara Rodrigues acendeu a pira olímpica e Camila Torcatti da escola São Pedro e da Seleção feminina de Futsal fez o juramento do atleta.

O Prefeito Tony declarou aberto os jogos e agradeceu a todas as escolas, diretores, coordenadores e alunos e elogiou à equipe que organizaram os jogos, se disse um grande parceiro incentivador da área esportiva e não medirá esforços para apoiar o crescimento do esporte e lazer em seu município.