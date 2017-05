Inscrição para vestibular da Unemat pode ser feita até domingo

Termina, no próximo domingo (21.05), o prazo de inscrição para o Vestibular 2017/2, da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Os interessados devem se inscrever somente pela internet, no www.unemat.br/vestibular. O valor da taxa é de R$ 100.

O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição, informando o curso que pretende concorrer, opção de prova de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), local onde deseja realizar as provas (14 cidades) e anexar uma fotografia.

As orientações e procedimentos para gerar, imprimir e pagar o boleto bancário estarão disponíveis durante o preenchimento da inscrição. A taxa deverá ser paga até o dia 22 de maio, em qualquer agência bancária ou internet, observado o horário de expediente.

Os cursos

A Unemat oferta 2.420 vagas, em 11 municípios do estado, para matrícula no segundo semestre deste ano. São 60 cursos regulares, distribuídos da seguinte forma:

Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal;

As provas serão realizadas em 14 cidades do estado: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, dentre as quais o candidato deve optar no ato da inscrição.