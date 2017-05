Anac autoriza voos de Alta Floresta e Sorriso ao Pará e Amazonas

Olhar Direto

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a MAP Linhas Aéreas iniciar os voos ligando Alta Floresta e Sorriso aos estados do Pará e Amazonas. Com isto, a empresa tem autorização para iniciar as operações no dia 15 de junho. Porém, em uma rápida pesquisa da reportagem, foram encontradas passagens a partir do início de julho.

Com a aprovação das operações, as cidades irão ganhar ligação com Manaus (AM), Itaituba (PA), Altamira (PA) e Belém (PA). As viagens serão realizadas com o ATR-72, com capacidade para 66 passageiros. Nas sextas-feiras, a rota operada será Manaus, Itaituba, Alta Floresta e Sorriso. As quartas-feiras o trecho operado será Belém, Altamira, Itaituba, Alta Floresta e Sorriso.

De Manaus a Sorriso, o primeiro voo encontrado para a compra de passagens é no dia 07 de julho (sexta-feira). Em quaisquer dos sentidos, o preço do bilhete é R$ 650,90. As escalas são feitas em Itaituba e Alta Floresta. De Belém a Sorriso, a primeira viagem acontece no dia 05 de julho. Em quaisquer dos sentidos, a passagem fica em torno de R$ 1 mil, com escalas em Altamira, Itaituba e Alta Floresta.

A entrada da MAP Linhas Aéreas em Mato Grosso também é importante para a ligação entre Sorriso e Alta Floresta. As viagens entre as duas cidades está saindo em conta para os passageiros. Nas quartas-feiras, custam R$ 210,90 em quaisquer dos sentidos e nas sextas-feiras R$ 252,90, também em quaisquer dos sentidos. Os voos acontecem no horário do almoço e tem duração de aproximadamente 02h45.

MAP Linhas Aéreas

A MAP Linhas Aéreas concentra as suas operações no norte do país e atua nos principais destinos da Amazônia como: Manaus, Belém, Porto Trombetas, Parintins, Santarém, Itaituba, Altamira, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. O modelo de aeronave escolhido pela empresa é o ATR, produzido na França e também utilizado pela Azul Linhas Aéreas, considerado um dos aviões mais eficientes para voos regionais.