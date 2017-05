IFMT realiza “mostra de foguetes”

Kariny Santos

Aconteceu na sexta-feira 12, a III Mostra de Foguetes do IFMT – Campus Alta Floresta, conforme o professor Marcelo Luiz da Silva, a Mostra contou com a participação de aproximadamente 350 alunos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, divididos em 135 equipes que realizaram mais de 200 lançamentos de foguetes construídos com garrafas PET. Além de valer nota, as experiências desenvolvidas por cada grupo pode resultar em viagem para o Rio de Janeiro e participação em disputa nacional, à equipe ganhadora desta terceira edição é do equipe campeã: “Avuano” (Ricardo Ansolin, Ana vitória Rezende, Estêfane Konrath) 3°ano de Paranaíta com a média de 169 metros atingidos e o 2° Lugar ficou por conta da equipe “Star Boy”, 3° Lugar “Tomahawk”.

O evento foi coordenado pelo professor do instituto Felipe Boz e teve como principal objetivo avaliar a capacidade dos jovens de construir e lançar, o mais longe possível, foguetes feitos com garrafas PET, lançado de uma base feita de cano de PVC e movido a partir de uma reação química da mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. A III Mostra de Foguetes, como parte MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes) é um evento nacional, aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, previamente cadastradas na OBA, é organizado anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

Um dos grandes objetivos doa alunos é ter uma melhor pontuação para participar da etapa nacional, em 2015 os alunos se classificaram com 127 metros, em 2016 com 185.5 metros e a expectativa é que sejam classificados com os 1.69 metros alcançados, “Precisa de 120m para se qualificar para a Jornada de Foguetes (etapa nacional)… Após os lançamentos de hoje (12/03), as equipes que passam dessa medida fazem um relatório e editam seus vídeos para enviar a coordenação da MOBFOG (Mostra Brasileira de foguetes) e assim aguardamos até agosto quando sai à chamada de cerca de 180 equipes do país inteiro” explicou o professor. O evento ocorre anualmente em Barra do Pirai – RJ, o local é escolhido pela OBA (olimpíada brasileira de Astronomia) e AEB (Agencia espacial Brasileira) pelo isolamento do local.

Os foguetes desenvolvidos pelos alunos são preparados a partir de garrafas pets, de 600 ML a 2 litros onde os estudantes colocam água com vinagre e bicarbonato de sódio. Os representantes do campus do IFMT Alta Floresta ainda montam toda a estrutura de PVC para o lançamento das experiências. As disciplinas de física e química são o ponto de partida para associar as atividades de sala com os projetos dos foguetes. “A atividade tem mais de 2 meses de execução, desde as primeiras oficinas de produção das primeiras bases e foguetes, quando os alunos iniciam suas pesquisas para melhorar seus protótipos, obtendo um maior alcance”, explicou Marcelo.