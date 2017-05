Senar define oficinas e vitrines para 31ª Expoalta

Juliana Zefiro/Assessoria

O Sindicato Rural de Alta Floresta, por meio do Serviço de aprendizagem Rural (Senar/MT), definiu a programação de oficinas e vitrines que acontecerão no decorrer da 31ª Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial (Expoalta), entre os dias 1º e 04 de junho de 2017, dentro do Parque de Exposições.

Segundo Luiz Rodrigues, mobilizador do Senar/MT, os participantes das oficinas terão direito ao certificado de quatro horas/aula reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). “O Senar oferece mais de 250 opções de cursos entre oficinas e palestras, os interessados podem procurar o Sindicato Rural para verificar a área de interesse”, reforçou.

A programação se inicia com a oficina “Manutenção de tratores agrícolas” nos dias 01,02 e 03 de junho das 18 às 22h e no dia 04 de junho das 13 às 17h e das 18h às 22h. As vitrines de Carne de Frango serão realizadas nos dias 01 e 03 de junho das 18h às 22h e as de Carne de Peixe no dia 02 das 18h às 22h e no dia 04 das 13h às 17h e das 18h às 22h.

As inscrições são gratuitas e limitadas a dez vagas por oficina, e podem ser feitas na sede do sindicato na Av. Paulo Pires Pereira, nº 636, esquina com a Rua G6, Setor G. Mais informações pelo telefone (66) 3521-2321.