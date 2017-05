Principal ligação com o Cidade Alta será interditada para reconstrução de ponte

Da redação

Em comunicado enviado à imprensa, a Secretaria de Infraestrutura anunciou a interdição da ponte que liga o bairro Cidade Alta e adjacências a região central na avenida Mato Grosso. A interdição foi decidida depois que uma vistoria técnica verificou problemas na base de sustentação de três vigas que cedeu colocando em risco o tráfego pesado no local. A previsão é que a interdição dure em torno de 90 dias.

Segundo o secretário de obras, Elói Luis de Almeida, a interdição deve ser feita hoje por volta de 8:30h. A orientação é que os usuários da desta via pública utilizem outras três “rotas alternativas”, a Perimetral Teles Pires com acesso pelo Bairro São José Operário, a Rua 1º de Maio (T-4) passando pelo Bairro Cidade Bela e a Perimetral Rogério Silva.

A nova ponte será construída com o mesmo padrão do bueiro na avenida do aeroporto, que apesar de ter gerado transtornos aos usuários, recebeu elogios pela qualidade do serviço disponibilizado. A nova ponte terá três grupos de aduelas com vazão de 2,5 metros cada.

Segundo a assessoria, a programação inicial era a construção de uma galeria pré-moldada na Avenida São Gabriel, principal via de acesso ao Bairro Boa Nova 3, porém, a vistoria técnica da Sinfra apontou a situação da ponte da Avenida Mato Grosso como de extrema prioridade, tendo em vista o alto risco de acidente por conta do comprometimento da estrutura física. “Vale ressaltar que a ponte da Avenida São Gabriel também passou por vistoria e permanece na programação de construção da Prefeitura de Alta Floresta”, explica.