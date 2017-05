Peréa: “do fracasso ao sucesso familiar”

Julio César

O jantar da ADHONEP – associação de homens de negócios de evangelho pleno, realizado no último dia 12 de maio, Gold Eventos Buffet, Alta Floresta, foi um grande sucesso e impactante, com a presença de autoridades eclesiástica, municipais, pecuaristas e empresários da cidade.

Foram momentos de descontração e aprendizado da arte de viver em sociedade em relação a um mundo, por vezes complicado, exigindo dos seres humanos sabedoria para resolver situações que ultrapassam o conhecimento. Foi este o foco da palestra do renomado preletor Dr. José Carlos Peréa, engenheiro civil, escritor, analista do banco central do Brasil, acompanhado de sua esposa, a farmacêutica Angelica Peréa.

Relatou fatos da sua vida ligados a à mundo ilusório, onde acreditava que as drogas e farras noturnas iria lhe fazer uma pessoa diferente. Porém só encontrou problemas em certo período da sua vida, situações financeiras difíceis o levou à falência, desacreditado em todos os sentidos e o pior abandonado até mesmo pela sua família: esposa magoada, filhos revoltados, péssima situação financeira, o levaram á mundo completamente daquele que recebera de seus pais, a boa educação no qual lhe faria um homem de caráter.

Acontecimentos frustrante que o levaram ao desespero, pois não conseguia resolve-los. Foi no pior momento da sua vida, já sem esperança nenhuma de viver, que ele conheceu um amigo e lhe ofereceu uma mudança de vida, uma outra solução para viver de maneira diferente: Jesus seguindo as orientações, descobriu a viver a transição da sua vida, que era sem horizonte, para outra com mecanismo suficientes para vencer as circunstâncias, a qual ele mesmo criou.

Dr. Jose Carlos Peréa, afirma que ao conhecer Jesus Cristo na sua vida, tudo mudou, e disse ainda que foi neste momento que viu tudo diferente: ” Ao conhecer Jesus, eu comecei a ver o sol com mais brilho, as arvores mais verdes e minha família como benção do Senhor.”

Ao encerrar as atividades, o presidente da ADHONEP, senhor Marcos Bezerra, agradeceu a todos e já comunicou que no mês de agosto, fará em Alta Floresta um grande encontro regional, onde vários preletores estarão presentes.