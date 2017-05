Contra monopólio, Xavantes se reúne com vereadores para fazer linha de Alta Floresta à Cuiabá

Aconteceu na manhã de quinta-feira (11) na sala de reuniões da câmara de vereadores de Alta Floresta uma reunião com representantes da empresa de transporte rodoviário Xavante que possui interesse de atuar em Alta Floresta. O encontro foi convocado pelo vereador Luiz Carlos de Queiroz.

A conexão de Alta Floresta à Capital do Estado hoje é feita por apenas uma companhia credenciada e segundo o vereador o objetivo é abrir portas que mais empresas venham atuar no município abrindo assim maior variedade e concorrência, “o poder legislativo está levantando essa bandeira de trazer mais empresas para fazer essa linha Alta Floresta/Cuiabá, eu acho que a concorrência deve existir sempre e o objetivo é que com isso melhore a qualidade deste transporte e também que diminua o preço das passagens”, destacou.

A empresa deve entrar com o pedido para as centrais de regulação e o legislativo tem como objetivo mostrar a necessidade e os benefícios que novas empresas atuantes no município possam trazer para a região, “hoje (11) nós tivemos a presença de uma empresa a Xavante que tem interesse e já opera na região e faz Guarantã do Norte/Cuiabá e o objetivo é esse e nós vamos procurar a AGER, nós vamos procurar a Sinfra, os nossos deputados, os municípios circunvizinhos que compõe nossa comarca que eu tenho certeza que eles também vivem essa necessidade de ter mais empresas nessa linha”, explicou Queiroz.