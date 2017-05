Concurso para eleger Rainha da Expoalta acontecerá amanhã!

Juliana Zefiro

Assessoria de Imprensa

A festa para a realização da escolha da Rainha da 31ª Expoalta acontecerá neste sábado (13.05) a partir das 22h na casa noturna Alambique Bar com 20 candidatas selecionadas para participar nesta etapa final, resultado da seleção realizada com 30 inscritas de diversos bairros da cidade no dia 17 de abril deste ano.

A organização do evento, assim como em anteriores, para a escolha da Rainha (1° lugar), Princesa (2º lugar) e Madrinha (3º lugar), é realizada por meio da parceria entre o Sindicato Rural de Alta Floresta, o apresentador Hugo Rodrigues, participando da promoção há quatro edições, e os sócios-proprietários da casa de shows Alambique Bar, Fernando Braga e Rodrigo Dalla Riva, que estão há dois anos consecutivos na gestão do concurso.

Segundo Fernando Braga, a expectativa para o evento é muito boa, “tendo em vista que no ano anterior nós tivemos uma ótima aceitação do público, e o que a gente mais prioriza neste concurso é a integração das candidatas com a população, de forma que está conheça e participe na escolha das vencedoras. A gente conta com a presença de todos na final do concurso para prestigiar o evento”, ressaltou.

A abertura do desfile será às 23h30 e em seguida haverá apresentação da dupla sertaneja local Chris Lima e Eduardo. Os convites são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente no valor promocional a R$30,00 o feminino e R$40,00 o masculino para o Espaço Prime, R$20,00 mulher e R$30,00 homem para a Área Vip, nos seguintes pontos de vendas Silver Fox Locadora, Restaurante Paolla e no Butiquim Bar.

Para Hugo Rodrigues, o concurso Rainha da Expoalta vem para dar mais brilho à feira agropecuária de Alta Floresta e são três os requisitos para a escolha, tais como beleza, simpatia e desenvoltura na passarela. “A edição deste ano traz 20 candidatas, que tem na sua essência o desejo de representar as cowgirls num todo com graça, beleza e simpatia”, destacou.

O público pode fazer a sua escolha votando na sua candidata preferida por meio do site www.alambiquebar.com, lá estão as fotos de todas elas. Mais informações pelos telefones: 66 99994-2837 ou 98411-3332, pelo próprio site do Alambique Bar ou pelo facebook na fanpage @alambiquebaraf.