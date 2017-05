Leitão pede suspensão de projeto que muda leis trabalhistas no campo

Após a polêmica nacional gerada em torno do projeto de mudar as leis trabalhistas para o campo, o deputado Nilson Leitão (PSDB) pediu a suspensão da comissão parlamentar criada na Câmara Federal para analisar a proposta.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (8), no blog da jornalista Miriam Leitão, no O Globo. “Vou pedir oficialmente ao presidente Rodrigo Maia para suspender a instalação da comissão especial, já criada”, disse Leitão.

Conforme a nota, o deputado que preside a Frente Parlamentar do Agronegócio, a intensão é “esclarecer, debater e corrigir qualquer interpretação diferente da intensão da proposta. O projeto de lei chegou a ser criticado pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que taxou a proposta como “loucura”.

Para muitos analistas, o texto da proposta abre espaço para a consolidação de práticas usadas em trabalho análogo à escravidão. Entre as mudanças, o projeto traz a permissão do desconto de 45% do salário do trabalhador rural à título de gastos do patrão com alimentação e moradia.

Conforme a coluna, o deputado reconheceu que há problemas no texto e prometeu corrigir.