Câmara aprova moção para comemorar os 25 anos da Unemat em Alta Floresta

No dia 05 de abril deste ano o Campus da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT de Alta Floresta completou de 25 anos sua implantação. Na sessão ordinária desta terça-feira, 09, a Câmara dos Vereadores aprovou uma Moção de Congratulações proposta pela vereadora Aparecida Sicuto, para homenagear a instituição. A história da vereadora com a Unemat de Alta Floresta é antiga, “eu tenho filha que ministra aula lá, tenho filho que estuda, eu estudei lá, fiz duas faculdades e luto pela Universidade, que venham mais cursos, aqui nesta Casa de Leis a gente está para ajudar, colaborar no que for possível, porque a Universidade pública é indispensável para sociedade”, afirmou Sicuto enquanto homenageada a instituição.

A professora Dr.ª Solange Arrolho, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, que faz parte dos quadros da instituição desde a época de sua implantação na cidade, afirmou que a homenagem é uma forma de reconhecimento em relação ao trabalho que é desenvolvido. “A Unemat não existe sem a comunidade, de forma alguma a Unemat existe sem o auxilio dos vereadores, o auxílio da população, a população por deixar que a gente entre dentro de suas casas e leve o conhecimento”, afirmou a Dra Solange, reforçando que já foram 14 mil estudantes nos 25 anos de Universidade estadual em Alta Floresta.

Atualmente, a Unemat mantem quatro cursos regulares, Ciências Biológicas, História, Engenharia Civil e Agronomia. Há duas semanas foi formada uma turma especial de jornalismo, com grande comemoração também por parte da instituição.

Naquela oportunidade, o vice reitor da Unemat Ariel Lopes Torres fez questão de registrar a importância do campus de Alta Floresta para a sociedade, explicando que a Unemat é o maior patrimônio do Estado de Mato Grosso, “é a Unemat cumprindo com sua missão, que é formar novos profissionais”, afirmou dizendo que, diretamente a Unemat atinge hoje 42 municípios.

O prefeito Asiel Bezerra de Araújo enalteceu na oportunidade o fato da Unemat ser fundamental para a transformação de Alta Floresta e um polo educacional, concentrando alunos de diversas cidades da região, inclusive de outros estados que para cá vem em busca do sonho de fazer uma faculdade. “Alta Floresta é um polo educacional com três faculdades, a Unemat, a Fadaf e a IFMT com cursos superiores, temos quase 3.000 alunos fazendo curso superior e isso é muito importante para nossa cidade”, disse o prefeito, enaltecendo bastante o papel da Unemat, “nós parabenizamos pelos 25 anos em nossa cidade”, emendou.