LIBERADA: Avenida do Aeroporto volta a ficar disponível para o povo

Da redação

Após quase 90 dias de interdição foi liberado o tráfego, no final da tarde desta segunda-feira 08, na Avenida Jaime Veríssimo de Campos (Avenida do Aeroporto). Foram quase dois meses de trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para a construção da Galeria Pré-Moldada, onde o bueiro do lago das capivaras começou a ceder desde novembro de 2017.

A via foi totalmente interditada no dia 07 de fevereiro, no trecho entre as Rotatórias de acesso a Avenida Teles Pires e a Perimetral Industrial.

No lugar do ‘bueiro tradicional’ foram implantados ‘duelas’, que são bueiros pré-moldados, com duas vazões, que uma das suas principais características é a maior durabilidade. “a madeira está muito difícil de se conseguir hoje e sem falar do preço, pois madeira boa é cara, então resolvemos fazer esse projeto piloto contratamos o pessoal que tem conhecimento na área, contratamos engenheiro para dar assistência, um topógrafo para fazer o levantamento topográfico e foi o primeiro plano piloto que já está liberado” , explicou o secretário de infraestrutura Eloi de Almeida.

Conforme o secretário essa é a primeira obra com este tipo de material, que deve ser implantado em outros pontos da cidade que por determinação do Prefeito Municipal Asiel Bezerra deve atender o bairro Boa Nova 1, com a substituição da ponte de acesso por aduelas pré moldadas.