Dia das mães será comemorado na Igreja Lutherana

Kariny Santos

A Igreja de Confissão Luterana no Brasil, localizada no setor H, em Alta Floresta realizará neste domingo, 14 de maio, a tradicional festa em comemoração ao Dia das Mães. O evento que vai para a sua 30ª edição terá início logo pela manhã, com almoço e muita diversão com a animação do cantor local Nelsinho Langue durante o dia inteiro.

Conforme o presidente da Igreja Luterana de Alta Floresta, Eleandro Luedke além de comemorar o Dia das Mães, a festa da Igreja Luterana é uma maneira de reunir todas as famílias altaflorestense para uma confraternização. “Todos os anos somos prestigiados por centenas de pessoas que vêm com a família almoçar conosco, temos um ambiente bem familiar, com aquele famoso ditado a nossa Família atende a comunidade de toda Alta Floresta”, a festa terá a tradicional Cuca Alemã, regada de muito churrasco, bebidas gelada, salada, maionese, arroz, mandioca e muitas brincadeiras.

O almoço será servido a partir das 11:30 horas. A entrada nas dependências da Luterana será gratuita. O churrasco está sendo vendido ao preço de R$ 35,00 nos pontos de vendas DK escala, Vitória Régia contabilidade e a Barateira.