Criança de dois anos cai em piscina de clube e é internada em estado grave

Uma criança de dois anos de idade, filho do arrendatário da lanchonete do CTG, caiu acidentalmente dentro da piscina infantil do CTG na tarde desta terça-feira. Uma funcionária do clube percebeu algo estranho e ao se aproximar notou que se tratava do filho de Claudio Marcos Pinto, popular mandioca, responsável pela lanchonete. Imediatamente a equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada enquanto um socorrista e duas enfermeiras do clube tentavam reanimar a criança. Com a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros, foram feitos outros procedimentos de reanimação, tanto no local, como no caminho do Pronto Socorro do Hospital Municipal Albert Sabin.

Segundo as primeiras informações, a criança teve que ser entubada, mas estava, no início da noite, com quadro estabilizado. Informalmente, numa rápida conversa com diretores do CTG, o diretor do Hospital Regional, José Marcos, explicou que as primeiras horas são fundamentais para o sucesso do atendimento. A depender da resposta, será avaliada a necessidade de encaminhar a criança à Cuiabá.

Em nota à imprensa, o CTG lamentou o ocorrido:

NOTA À IMPRENSA

O Clube CTG lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 09, por volta das 17:00hs em que uma criança de 02 (dois) anos de idade, filho de Cláudio Marcos Pinto, arrendatário da Lanchonete do CTG acabou caindo acidentalmente dentro da piscina infantil. Naquele exato momento não havia nenhuma atividade na área das piscinas, mesmo assim, uma funcionária percebeu algo de errado e ao verificar encontrou a criança boiando. Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado, enquanto uma equipe do próprio clube formada por um brigadista e duas enfermeiras iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi feito o resgate à criança sendo encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico, aonde encontra-se internada.

Desde os primeiros momentos do acidente, a diretoria está dando suporte necessário à família e em contato com as equipes médicas do HRAS para obter informações necessárias torcendo para a estabilização do quadro clínico da criança.

CTG Clube – Jaime Garcia