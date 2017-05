TCE quer mobilizar comunidade para participar do Consciência Cidadã

Será realizado nesta quarta-feira (10), no salão do Gold Eventos, na Perimetral Rogério Silva, o evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado Consciência Cidadã. A iniciativa tem por objetivo estimular o cidadão a exercer o controle social, decidindo sobre as políticas públicas do seu município e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos.

Buscando mobilizar a comunidade altaflorestense a participar do evento, a coordenadora, a secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania, Cassyra Vuolo, visitou veículos de comunicação expondo os objetivos do TCE-MT ao realizar o evento. Cassyra também se reuniu com a vice-prefeita, Neia Munhoz, secretários e coordenadores da administração pública altaflorestense para traçar estratégias para reunir a comunidade na noite da próxima quarta-feira. O programa Consciência Cidadã tem como público-alvo universitários, conselheiros de políticas públicas, empresários, profissionais liberais, trabalhadores e sociedade civil organizada.

Durante o encontro com representantes do município, Cassyra falou sobre os recursos tecnológicos disponíveis para comunicação do TCE. Ela também abordou o PDI, Programa de Gestão Integrada, que está em desenvolvimento no município.

Além do Consciência Cidadã, o TCE também realizará o Democracia Ativa, que é voltado a vereadores, e Gestão Eficaz direcionado principalmente a secretários e servidores de Prefeituras. Democracia será realizado na quarta-feira, no Floresta Amazônica Hotel. Já o Gestão Eficaz será realizado na quinta e sexta-feira, também no Floresta Amazônica Hotel.