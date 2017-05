Governo antecipa Caravana da Transformação em Alta Floresta, para tentar “limpar a barra”

O Governo do Estado resolveu antecipar a data para realização do evento “Caravana da Transformação” que, inicialmente, aconteceria apenas no mês de agosto, mas ocorrerá de 6 à 16 de junho. Ontem uma equipe da Defesa Civil de Mato Grosso reuniu-se com a vice-prefeita Neia Munhoz e secretários, no sentido de receber as primeiras informações sobre o evento. O prefeito Asiel Bezerra, em viagem ao Rio de Janeiro e São Paulo, não participou da reunião e a confirmação da forma como a prefeitura de Alta Floresta irá participar do evento, será definida no retorno do chefe do executivo. A previsão inicial, de agosto, havia sido apresentada há cerca de 15 dias para o prefeito Asiel Bezerra, na capital.

Segundo o tenente coronel Abadio José da Cunha Junior, Secretário Adjunto da Defesa Civil, a visita serviu para apresentar o projeto à administração e ao mesmo tempo propor parceria para a realização do evento. Dentre as atribuições que ficarão à cargo da prefeitura, está a cessão do local aonde acontecerá o ato e o acolhimento aos pacientes de municípios vizinhos que virão para participar da Caravana. “Para os município a gente primeiro pede o acolhimento das pessoas dos municípios circunvizinhos, a população de Alta Floresta vai ser atendida dentro da caravana, mas praticamente mora aqui dentro do espaço da caravana”, afirmou Te Cunha.

Além de Alta Floresta, pacientes de outros 11 municípios serão atendidos, entre eles: Apiacás, Carlinda, Colíder, Itaúba, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena e Paranaíta.

Na caravana ocorrerão atendimentos oftalmológicos que têm como público-alvo pessoas a partir de 55 anos. “A meta de atendimento é de 1.000 atendimentos/dia com a extração de 300 pessoas para cataratas, de 3.500 a 4.000 cirurgias vão ser realizadas aqui no município de Alta Floresta”, emendou o secretário adjunto.

Todos os atendimentos realizados são agendados previamente, por isso é necessário que o paciente seja regulado pela Secretaria Municipal de Saúde e tenha o cartão SUS atualizado. As consultas e exames ocorrerão entre os dias 06 e 12 de junho.

Além do atendimento de saúde, serão contemplados serviços de Cidadania, que incluem emissão de documentos como RG, CPF, 2ª via de certidões, orientações jurídicas, cortes de cabelo e embelezamento, cursos de qualificação, testes de DNA e Mutirão Fiscal, serão oferecidos nos dias 09 e 10 de junho, dia em que o governador Pedro Taques cumpre uma série de compromissos paralelos, como a reunião com prefeitos e vereadores da região, por exemplo.