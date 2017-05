Ciclistas de Alta Floresta conquistam pódium na abertura do estadual de MTB

No último domingo, 07, Sinop sediou a abertura do Campeonato de Mountain Bike Norte Matogrossense, MTB Norte.

A competição teve como ponto de largada e chegada o Residencial Paris, passando pela estrada Nanci, estrada Irene e Rio Teles Pires.

Vários ciclistas de todo o estado de Mato Grosso estiveram presentes, entre esses Adolfo Camilo e Ronny Anderson de Alta Floresta.

Os ciclistas participaram da categoria super másters, com 65 km, e conseguiram dois pódiuns. Adolfo Camilo ficou em 3º lugar com o tempo de 2’16″10 e Ronny veio logo atrás com o tempo de 2’16″31. Essa categoria foi vencida pelo ciclista Marcos Machry de Sorriso com o tempo de 2’05″00 em segundo outro sorrisense, Valdecir Costa com o tempo de 2’10″39.

De acordo com Ronny Anderson, a dupla altaflorestense irá focar o regional em 2017 que terá como palco da segunda etapa o município de Sorriso no dia 21/5.

O campeonato vai premiar os atletas com o valor de 10mil reais que será distribuído entre as categorias final do ano.