Cel Ribeiro visita comando geral da PM e cobra mais segurança para Alta Floresta

O Cel Antonio Ribeiro de Morais, ex-comandante do 11º CR e atualmente chefe de gabinete do Prefeito Asiel Bezerra esteve na capital do estado na ultima semana para uma visita junto ao Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, Cel Jorge Luiz, onde colocou o executivo municipal a disposição do Comando geral para melhorar a segurança da população altaflorestense.

Cel Ribeito, inclusive, colocou a Secretaria de Trânsito e transporte do municipio a disposição para a realização de convenios futuros com o Detran e PMMT.

Cel Jorge Luiz se disse bastante feliz com a visita do amigo e companheiro de patente, já que ambos são coroneis da Policia Militar, e aceitou o convite do chefe de gabinete para logo logo visitar o municipio de Alta Floresta.