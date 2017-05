Licitação para obras no aeroporto acontece dia 12

Da redação

A prefeitura de Alta Floresta realizará uma licitação no próximo dia 12 de maio para definir a empresa que fará algumas adequações ao saguão do aeroporto Municipal para receber o voo da empresa MAP Linhas Aéreas, que tem data prevista para iniciar a operação no dia 15 de junho.

No início do mês de abril, um diretor da MAP esteve em Alta Floresta e em uma reunião conduzida pela vice-prefeita Néia Munhoz, mostrou as necessidades da empresa em termos de estrutura para iniciar os trabalhos. Naquele dia foi autorizado para que o departamento de licitações da prefeitura iniciassem o processo para a definição da empresa responsável pela obra. “Com a definição da empresa, no dia 12, iniciaremos imediatamente a obra para adequar o saguão, além do balcão para a MAP, faremos algumas adequações nos banheiros e na cobertura”, disse o secretário Claudinei de Jesus.

Para o diretor comercial da empresa MAP Linha Aereas Décio Assis, a empresa está seguindo o “caminho da soja”, uma vez que as conexões, principalmente entre as cidades do Pará e Mato Grosso, são hoje importantes polos de produção de soja, Sorriso, já consolidada e Alta Floresta em plena expansão, além de Itaituba, cidade portuária, Santarém e Belém, acesso a importantes portos como Barcarena e Santana.

Quando estiver em operação a empresa fará dois voos semanais com escalas em Alta Floresta, Sorriso (Ambos em MT), Manaus (AM), Itaituba, Santarém e Belem (todas no Pará).