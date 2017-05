Contas de campanha de Edinho Paiva são aprovadas; plano agora é intensificar contatos com lideranças

Da redação

O empresário Edinho Paiva, que desde o início deste ano tem desenvolvido um trabalho junto as bases políticas em diversas cidades do estado, principalmente na região norte, com o intuito de disponibilizar seu nome para uma eventual candidatura à deputado nas próximas eleições, ganhou ontem um “motivo para comemorar”, já que as suas contas de campanha, requisito importante para o seu projeto, foi aprovada junto á Justiça Eleitoral.

De relatoria do Ministro Gilmar Mendes, atualmente presidente da Corte Eleitoral em Brasília (TRE), a prestação de contas do candidato a prefeito pelo PSC nas eleições do ano passado foram “aprovadas com ressalvas”. A decisão foi publicada ontem, 04 de maio.

À reportagem do O Diário, o empresário disse se sentir aliviado, já que, após as eleições, ele se disse vítima de uma tentativa de “tirar do páreo em futuras eleições”, com uma aquisição feita em um posto de gasolina em Carlinda, com abastecimento no CNPJ de candidato. Gastos após as eleições são proibidos pela legislação eleitoral e geram reprovação de prestação de contas e dores de cabeça aos postulantes a cargos eletivos.

“A primeira etapa concluímos, conseguimos prestar contas, mesmo com todo o atrapalho de nota indevida tirado no CNPJ da minha campanha pra prefeito, o TRE viu a nossa honestidade e tudo o que pediram nós mostramos, agora eu estou pronto para levar meu nome às lideranças e quem sabe vir a representar Alta Floresta no Legislativo de Mato Grosso”, afirmou Paiva, explicando que tem feito várias visitas à lideranças políticas e quando tem oportunidade, mesmo sem ter mandato, faz as cobranças de melhorias em prol do município. Como exemplo, o empresário falou para participação no estradeiro no mês passado, quando teve a oportunidade de estar frente à frente com o vice-governador Luiz Fávaro para cobrar as melhorias para a chamada rodovia da integração.