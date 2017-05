Hoje, último dia da VIII Semana Jurídica da FADAF

Professor Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Está acontecendo no auditório da CDL em Alta Floresta a VIII Semana Jurídica idealizada pela Faculdade de Direito de Alta Floresta, nos dias 03, 04 e 05 de maio.

O Encontro tem marcado a presença dos palestrantes Fernando Henrique da Silva Horta, Mestre em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM), Pós-graduado em Formação de Professores para Educação Superior Jurídica pela Universidade Anhanguera/UNIDERP. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, dia 03; José Ricardo Menacho Tramarin de Oliveira. Mestre em Direitos Humanos e Democracia pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, dia 04 e Eudes Quintino de Oliveira Júnior, Pós-Doutor em Ciências da Saúde. Mestre em Direito Público. Professor de Processo Penal, biodireito e bioética. Promotor de Justiça aposentado/SP. Advogado. Reitor do Centro Universitário do Norte Paulista, que palestrará hoje, dia 05.

A Semana Jurídica é um evento que já está consolidado tanto pela sua organização e também pela qualidade intelectual de seus palestrantes, o que vem contribuído para a formação dos acadêmicos do Curso de Direito da FADAF, de outras instituição e, ainda, como aperfeiçoamento para todos os profissionais da Área Jurídica da nossa região.