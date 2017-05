Conferência sobre Saúde da Mulher é realizada em Alta Floresta

Kariny Santos

Alta Floresta sediou nesta quarta-feira 03, a I Conferência Regional de Saúde da Mulher com o tema: “Saúde da Mulher: Desafios para Integridade com Equidade”, no plenário da Câmara Municipal de vereadores. Na ocasião além de palestras e apresentações culturais, foram eleitos os delegados da conferência que representarão a região na etapa Estadual.

A conferência contou com a participação de toda a micro região do Alto Tapajós, que corresponde a seis municípios, Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás. Conforme a secretária do consórcio intermunicipal de saúde do Alto Tapajós, Lenir de Souza o principal objetivo da conferência é identificar os pontos de maior atenção e levar até o Estado para a garantia dos direitos, “nós conseguimos reunir e trazer mulheres desses municípios para participar dessa conferencia visto a importância que é hoje a saúde da mulher e vendo os desafios que a gente vem enfrentando nos dia a dia”, destacou a organizadora do evento.

Para a primeira Dama e secretária de assistência social Luzmaia Queixabeira de Araújo a conferência serve como um divisor de águas para esclarecimento de políticas voltadas às mulheres, “hoje aqui na conferência da mulher aqui na cidade está sendo abordado uns eixos bem importantes, como a politica da saúde e também os direitos da mulher”, explicou.

Após a conferência e a delegação dos representantes, os municípios se preparam para a participação da etapa estadual que será realizada na capital do Estado Cuiabá e posteriormente em uma conferencia nacional na capital do país Brasília-DF.