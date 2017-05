Indígenas mudam ponto de bloqueio da MT-320 e planejam fechar BR-163

Nortão Online

Os Índígenas da etnia Kayapó que estão trancando a rodovia MT-320, em Colíder, mudaram na tarde de hoje o local do bloqueio. Eles estão agora há cerca de 2 km da entrada de Colíder, em direção à Nova Santa Helena. A rodovia vai ficar bloqueada, segundo eles, até as 17:30h.

Amanhã o bloqueio será retomado em outro ponto da rodovia. Se o governador não se manifestar até segunda-feira, os indígenas prometem fechar a BR-163. O protesto começou ontem à tarde, com o fechamento da rodovia. Pneus e outros objetos foram colocados na pista.

Somente ambulâncias e ônibus estão passando. Dezenas de caminhões estão parados ao longo da rodovia. A MT-320 é importante via de acesso à Br-163 para municípios como Nova Canaã do Norte, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, entre outros.

Pintados, armados com bordunas e munidos de cartazes destacando o que consideram “descaso do governo estadual”, os indígenas protestam contra a falta de atendimento do hospital regional de Colíder. Moradores de Colíder estão solidários ao movimento e levam água e alimentos para os manifestantes.

Com salários dos médicos somando atrasos de 4 meses, apenas emergências são atendidas na unidade. Partos são encaminhados para outros municípios.Até alimento para os pacientes está faltando na unidade, uma vez que os fornecedores também não recebem e cortaram o abastecimento, de acordo com uma fonte.

Além da melhoria no atendimento básico no Hospital Regional, os manifestantes pedem melhorias na segurança e nas condições da rodovia.