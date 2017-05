Pista do Cabeça recebe melhorias na iluminação pública

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

A revitalização da iluminação pública tem contemplado vários bairros e setores da cidade e da zona rural de Alta Floresta, proporcionando mais comodidade para a população e influenciando diretamente na segurança pública.

Desde o dia 15 de março a Secretaria de Infraestrutura vem realizando um pente-fino na rede de iluminação pública, com duas equipes trabalhando diariamente. A medida visa diminuir o tempo de resposta ao cidadão e manter a cidade iluminada.

Nos dias 12 e 19 de abril, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou melhorias na iluminação pública das Comunidades Ourolanda, Pista Nova e Novo Cruzeiro, localizadas na Pista do Cabeça, distante mais de 70 quilômetros da cidade.

De acordo com Cicero Paulino dos Santos, coordenador da equipe de iluminação da SINFRA, as melhorias realizadas na Pista do Cabeça resultaram na substituição de 27 lâmpadas, 29 reles, 33 reatores, 12 bases, 04 conectores, 03 braços, 03 soquetes e 48 metros de fio.

Cristo Rei – A manutenção realizada na rede de iluminação pública da Comunidade Cristo Rei resultou na instalação de 02 roldanas, 02 hastes, 08 conectores, 02 reatores e 30 metros de fio.