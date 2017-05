Na Suíça incêndio mata jovem ex-moradora de Alta Floresta

Da redação

A “matogrossense” Amannda Rodrigues, de 22 anos, foi a única vítima fatal de um incêndio que destruiu três prédios, no último dia 22 de abril, na cidade de Payerne, na Suíça. De acordo com o jornal “24 heures”, 15 pessoas foram resgatadas com vida, incluindo um bebê. As autoridades locais informaram ter encontrado o corpo da brasileira, já sem vida, após o fim do combate às chamas.

Amannda Rodrigues morou com a família em Alta Floresta e tem muitos amigos em nossa cidade que, por meio das mídias sociais lamentaram a morte da amiga. “Estudei muito tempo com ela na escola Marines aqui, lembro quando morava na esquina de casa e ficávamos lá na frente tomando teres, ou brincando na rua que nem mlks (molecas)”, disse lamentando a morte da amiga de quem havia perdido o contato “há tempos”, “é revoltante o que aconteceu, é difícil encontrar palavras que possa confortar neste momento de aflição”, afirmou a amiga.

Mãe da jovem, Marciléia Rodrigues Rego, de 42 anos, que também mora no país europeu, acusa os bombeiros de negligência. Ela diz que alertou sobre a presença de Amannda no prédio, mas os agentes decidiram combater o fogo antes de resgatá-la. “Ainda não tinha fogo no apartamento dela, mas tinha muita fumaça. Dava tempo de eles terem tirado minha filha de lá com vida, mas foram primeiro combater o fogo. Eu gritava, suplicava aos bombeiros para entrarem logo e tirarem ela de lá, porque ela não estava mais conseguindo respirar. Minha filha só perdeu a vida por negligência dos bombeiros e dos policiais”, diz Marcileia, em um vídeo publicado nesta quinta-feira, no Facebook.

Testemunhas da tragédia ouvidas por outro jornal suíço, o “20 minutes”, corroboram a versão de Marciléia, de que os agentes foram avisados sobre a presença da jovem no local. “Ainda ouço os gritos da mulher: ‘Tirem minha filha de lá!’. Também lembro de ter visto um jovem vestido de amarelo que, aparentemente, queria ir lá dentro salvar a pessoa. A polícia teve dificuldade para contê-lo”, conta um adolescente à publicação.