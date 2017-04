Tradicional Caminhada da natureza acontece nesta segunda-feira

Da redação

Acontece na próxima segunda-feira 01 de maio, feriado do Dia do Trabalho, a 11ª edição da Caminhada na Natureza, Circuito Pioneiro Nei Delmoro e as inscrições ainda podem ser feitas através do site www.caminhadas.info, ou na sede da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, anexa a Praça da Cultura. O tradicional evento está dentro da agenda nacional, a caminhada é realizada pela Prefeitura Municipal através da Superintendência de Indústria, Comércio e Turismo e contará com o almoço realizado em prol ao CEEDA, e um show de prêmios também realizado pela instituição, devem marcar a festa.

O percurso de aproximadamente 11 km e inicia-se na chácara do Aurora aos fundos do bairro Jardim Araras e este ano promete ser marcado com novidades, segundo a coordenadora de Turismo no Munícipio, Célia Castro o percurso contará com apresentações de artistas locais, além de estar em estudo uma parceria com acadêmicos do município para a identificação das árvores ao longo do percurso e a exemplo das edições anteriores, é solicitado aos caminhantes que levem uma garrafinha de água, haverá pontos de reabastecimento no percurso.

A Caminhada na Natureza é abertura do calendário de comemorações do aniversário do município e é realizada em parceria com os chacareiros locais, e tem apoio do Tiro de Guerra, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Trânsito e secretarias de Saúde, Esporte e Cultura. A participação na caminhada é gratuita, os inscritos devem se dirigir após a efetivação da inscrição ao prédio as secretária para retirar seu crachá, as camisetas devem ser confeccionadas e entregues no dia da caminhada antes do inicio do percurso.

Confira a programação:

6:45h Recepção aos caminhantes – Chácara Del Moro

7:00h Inicio da Caminhada na Natureza

9:00h Animação – Alta Floresta 41 anos

10:15h Participação especial – Sindicato dos Servidores Públicos

10:30h Show de Prêmios – Beneficente do CEEDA – (Cartela 3,00)

11:30h Animação – Alta Floresta 41 anos

12:00h Almoço Beneficente ao CEEDA (R$ 10,00) venda antecipada

Não esqueça de retirar o seu crachá de participação. Dúvidas podem ser tiradas através do telefone 3903-1028