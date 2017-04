Policial Militar de AF é preso por receptação e condução de veiculo sob influência de álcool

Durante diligência investigando denúncia de possível furto em andamento, a Polícia Militar efetuou a prisão de um Cabo da Polícia Militar na madrugada dessa sexta-feira (28) em Alta Floresta. Inicialmente, a prisão se deu por receptação e conduzir veículo sob influencia de álcool, no entanto, o militar de 36 anos é investigado por envolvimento em diversos crimes no município.

“Para nós é inaceitável, jamais a Polícia Militar vai admitir uma atuação como esta, a pessoa que deveria estar protegendo a sociedade, infelizmente está praticando justamente o contrário, o que a gente por obrigação tem que combater”, declarou o comandante do IX Comando Regional, Tenente Coronel Luiz, em entrevista coletiva no final desta manhã.

A prisão aconteceu às 05h da manhã após o militar ser abordado em um estabelecimento comercial, a guarnição retornava do município de Carlinda (35km de Alta Floresta), onde foi dar apoio em uma ocorrência de tentativa de furto em uma agência bancária. A ação registrada em Carlinda seguia sendo investigada. “Durante este trabalho de investigação foi feitos algumas rondas, justamente para dar atendimento a outra ocorrência aqui em Alta Floresta, e foi deparado justamente com este policial, ainda na madrugada, em um estabelecimento comercial ingerindo bebidas alcoólicas”, apontou Tenente Coronel Luiz, frisando que foi então acionado o Major Costa Castro que fez o acompanhamento. “Foi constatado em primeira mão a Alteração deste policial com a abordagem da PM”, destacou o Comandante.

Servindo a corporação há 15 anos, na residência do militar foram encontrados produtos de procedência duvidosa, eletrônicos, e materiais envolvidos em crimes de arrombamentos. “Três casos confirmados. Ainda não se sabe qual é o grau de participação dele nestes eventos, diretamente no furto destes produtos, isso carece ainda de investigação, nós temos confiança entregando esta ocorrência para a Polícia Civil que ela vá realmente a fundo neste caso, para esclarecer e levar à sociedade o que de fato está acontecendo”, pontuou o Tenente Coronel.

De acordo com o Comandante, a conduta do Cabo PM já vinha sendo apurada pelo Conselho de Disciplina há cerca de seis meses, um processo de exclusão estava sendo cogitado. Na residência do militar foram encontrados produtos que o ligam a três crimes, folhas de cheque subtraídas em roubo em uma farmácia no centro do município ocorrido em 2016. Eletrônicos levados em furto no início deste ano, que teve como vítima outro militar. Em março uma tentativa frustrada de roubo em uma caça e pesca no centro do município, na ocasião a movimentação foi notada pelo rádio operador na Central de Operações, e um veículo foi apreendido, algumas armas recuperadas e outras apreendidas. A chave deste veículo foi encontrada entre os pertences do militar detido nesta madrugada.

O caso agora passa a ser investigado.

Fonte: Eliza Gund/ Nativa News