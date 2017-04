PMDB recebe reforço de ex-tucano

Da redação

O servidor público federal , Adelson da Silva Rezende, que foi candidato pelo PSDB nas ultimas eleições, é o “novo reforço” do PMDB. O vereador do PMDB em Alta Floresta, Eloi Crestani, apresentou o novo integrante do partido na tarde de ontem, quando aconteceu a assinatura da ficha de filiação.

“Nós estamos felizes em termos o Adelson como nosso parceiro agora no PMDB e é para nós uma grande conquista, já que ele é uma pessoa bem vista na sociedade e que tem muitos serviços prestados principalmente com aquelas que pessoas que precisam do nosso apoio que são os aposentados e pensionistas”, comemorou Crestani.