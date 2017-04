Manifesto marca manhã de sexta-feira em Alta Floresta

A manhã de sexta-feira (28), foi marcada pela realização de um ato público que reuniu mais de 300 pessoas, dos mais variados órgãos de Alta Floresta, o movimento organizado pela sub sede do Sintep local reuniu profissionais das redes de ensino estadual e municipal, IFMT, Unemat, Sintesmat, saúde, Detran, IBAMA, SESCITEC.

Com faixas e carro de som, os trabalhadores percorreram as avenidas principais da cidade, passando em frente à prefeitura onde realizaram uma pausa para os pronunciamentos e posteriormente se dirigindo a Câmara de vereadores. O manifesto fez parte dos protestos contra os projetos de leis impostos pelo Presidente da República Michel Temer, em especial as reformas trabalhistas e também da previdência.