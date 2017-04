Furlani entra na Greve Geral desta sexta-feira, segundo Sintep

Da redação

Acontece hoje (28) em Alta Floresta um ato público as 7:30 horas, nas avenidas principais da cidade, mobilizado pela subsede do Sintep-MT em apoio a greve geral que está sendo realizada em todo o país contra as reformas da Previdência e trabalhista e a Lei da Terceirização e está sendo convocado por oito centrais sindicais que, juntas, representam mais de 10 milhões de trabalhadores. O manifesto estará saindo as 8:00 horas em uma caminhada e panfletagem da Câmara Municipal até o Paço Municipal e retornando a casa legislativa.

Na quarta-feira, 25 escolas haviam decidido participar da greve geral. Ontem, no final da tarde, o Sintep confirmou 37 unidades escolares no movimento, sendo 18 da rede municipal e 14 da rede estadual. A escola Vitória Furlani da Riva, uma das maiores do município, fechou questão na tarde de ontem confirmando participação. A Escola Estadual Indígena Itaywaak, devido a distancia da aldeia até o núcleo urbano da cidade, enviará para o ato da Greve Geral uma moção de apoio.

Segundo Dirceu Blanski, representante do Sintep, além das escolas, também participarão entidades como, Ibama, Conselho Municipal de Educação, Detran, Ceplac e Unemat, dentre outras.