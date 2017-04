Advogado e até oficiais da PM podem estar entre as vítimas do policial preso em AF

O advogado Geovani Rossi pode ser uma das vítimas do policial militar Pablo Rubens, 36 anos preso na madrugada desta sexta-feira, suspeito de receptação e envolvimento em roubos em Alta Floresta. O policial foi preso por estar embriagado em um estabelecimento comercial da cidade, por volta das 5 horas de sexta-feira, 28. Em sua residência foram encontrados materiais de origem duvidosa, tais como eletrônicos, aparelhos de TV, folhas de cheque, dentre outros.

A reportagem do Diarionews estava na delegacia no momento da chegada do policial. No mesmo momento duas supostas vítimas encontravam-se nas dependências da delegacia para reconhecer os objetos. Um oficial da polícia militar, vítima de roubo nos últimos meses que reconheceu o aparelho de TV que foi subtraído de sua casa, o mesmo acontecendo com o advogado Geovani Beto Rossi que reconheceu outro aparelho que havia sido subtraído de sua casa no final do ano. Geovani conversou com a reportagem e disse que a sensação de ser vítima de um crime nestas condições é de impotência total, “estava viajando, recebi esta noticia quando nem estava em casa, é difícil”, desabafou.

O cabo Pablo Rubens será investigado por receptação e envolvimento em vários eventos criminosos já que os materiais que estava em sua posse são de crimes ocorridos em momentos diversos na cidade. Um dos objetos encontrados em seu poder chamou a atenção, a chave de um veículo que foi utilizado numa ocorrência de furto a uma casa de produtos de armas em Alta Floresta no início de março. A polícia, naquela oportunidade, localizou um veículo no pátio da igreja católica e no interior do carro tinha aproximadamente 15 armas de fogo que haviam sido subtraídas na madrugada do dia 7 de março.