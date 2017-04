Sindicalista lamenta Reforma Trabalhista que tira direitos dos trabalhadores e mostra 1 entre cem

O Sindicalista José Evandro Navarro usou as redes sociais para lamentar a aprovação ontem, na Câmara dos Deputados, da Reforma Trabalhista que mudou quase uma centena de pontos da CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, apontando uma, delas, a que permite que mulheres grávidas trabalhem em ambientes insalubres, desde que o patrão emita atestado informando que ela pode trabalhar. Evandro é presidente do “Sintracal – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia.

“Hoje por Força de lei uma mulher grávida não pode trabalhar em um ambiente como esse”, inicia a postagem mostrando um abatedouro de um frigorífico, com um trabalhador com as mãos e o corpo ensanguentados, e continua, “depois da reforma, ela vai poder. Inclusive contrair Brucelose e abortar. Basta o médico da empresa que também é empregado dizer que pode. Isso é sé 1 dos direitos que estão sendo retirados hoje”, reclamou Navarro.

Em seguida, um dos seguidores amplia a postagem explicando, “Como é hoje: Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalhar em lugares com condições insalubres. Não há limite de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez. Como pode ficar: É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez”, explicou Lucas Carvalho.

Aprovada – Com o placar de 296 votos favoráveis a 177 contrários, o plenário da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (26), o substitutivo de Rogério Marinho (PSDB-RN) ao Projeto de Lei 6787/16 que trata da reforma trabalhista e altera cerca de cem pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto promove alterações na legislação trabalhista, principalmente na relação entre empregado e empregador (clique aqui e veja a lista com as principais mudanças). A sessão para votar a matéria foi iniciada ainda na parte da manhã. Em meio a protestos e manifestações contrárias à proposta, a ordem do dia só foi concluída na noite de hoje (quarta, 26).