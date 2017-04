Prefeitura, SENAR e Sindicato Rural oferecem Curso de Corte e Costura

Carlos Alberto de Lima/Ascom

Teve inicio na manhã dessa segunda-feira, na sala de cursos da Prefeitura, localizada na rua B-5, para mulheres, o curso de Corte e Costura, numa parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, SENAR e Sindicato Rural.

Com duração de uma semana, o curso é ministrado pela professora Silvestrina Bastos de Freitas para quem “elas vão aprender toda a técnica necessária, desde como enfiar uma agulha na máquina até a costura, tirar a medida para estar confeccionando as roupas”, diz a professora Veta como prefere ser chamada. Cada aluna terá como meta a confecção de um short, uma saia e uma blusa.

Presente na abertura do curso a vice-prefeita Neia Munhoz que na oportunidade também representou o prefeito Asiel Bezerra e a Secretária de Assistência Social Luzmaia Quixabeira parabenizou as futuras costureiras dizendo da importância do curso para oportuniza-las um adicional à renda familiar. “Esse curso é de suma importância, uma vez que vai ajuda-las na renda familiar e assim como outros cursos que acontecem nesse espaço, favorece na geração de emprego e renda”, disse Neia.

Também prestigiando o acontecimento a vereadora Cida Sicuto destacou a oportunidade a mais que está sendo dada para que as pessoas não apenas aprendam como passem a ter uma nova profissão. “Estamos com dois cursos aqui, esse que começou hoje e o de salgados que já vem acontecendo há três semanas e o mais importante ainda é que esses cursos são gratuitos”, lembrou.