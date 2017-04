‘Não podemos perder oportunidade de resolver problemas de superlotação da cadeia pública’, diz Ribeiro

A possibilidade de solucionar o problema de superlotação da Cadeia Pública de Alta Floresta é vista como oportunidade única com o interesse da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) em construir uma unidade prisional no município. Conforme o secretário de Governo da Prefeitura de Alta Floresta, Antonio Ribeiro de Morais, o município vai envidar todos os esforços para assegurar a implantação da unidade que terá capacidade para 158 vagas e está orçada em aproximadamente R$ 7,5 milhões. A obra deve iniciar ainda na primeira semana de junho, com prazo de entrega para ocorrer ainda de 2017.

Na última quinta-feira, Ribeiro recebeu uma equipe da Sejudh, liderada pelo secretário Airton Siqueira Junior, quando houve a visita a duas áreas que estão disponíveis para a construção do futuro Centro de Detenção. Há o entendimento de que a Prefeitura de Alta Floresta doará o terreno e ficará responsável por todas as licenças necessárias. Trata-se de uma área de aproximadamente 12 mil m². Siqueira Junior frisa que a parceria com a prefeitura permitirá retirar a atual unidade de uma área residencial da cidade e ter uma estrutura totalmente nova. “Formalizamos o pedido da área ao município e uma equipe nossa de engenharia voltará a visitar a área para uma avaliação final. A previsão é, após concluir toda a documentação necessária, dar início às obras ainda neste semestre”, explicou o secretário, acrescentando que o método construtivo será de estruturas pré-fabricadas, já adotado em vários estados do Brasil, o que reduz o tempo de conclusão da obra.