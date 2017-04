Estudante com droga no interior de escola movimenta setor policial

Viatura da polícia chegou a ser pichada com iniciais de facção criminosa

A Polícia Militar de Alta Floresta foi acionada pela direção da Escola Estadual Rui Barbosa na manhã de segunda-feira (24), para acompanhar uma adolescente de 13 anos que foi identificada com posse de droga no interior da unidade escolar localizada no Bairro Cidade Alta.

De acordo com as informações repassadas pela PM, na bolsa da adolescente foram encontradas várias sementes da planta Cannabis Sativa, de onde é produzida a maconha. O material estava envolvido em plásticos. A menor infratora foi encaminhada a central de operações da Policia Militar onde sua genitora foi acionada, porém a garota em nenhum momento quis dizer de quem teria adquirido as sementes.

No período vespertino uma guarnição se encaminhou até a unidade escolar em busca de mais dados a fim de concluir o Boletim de Ocorrências, no momento em que estudantes utilizando corretivo líquido de papel, picharam a viatura policial com as letras CV que significa Comando Vermelho.