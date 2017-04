Equipe de Alta Floresta conquista vice-campeonato Estadual de Muaythay

Final de semana de combates para a equipe da academia Nocaute de Alta Floresta.

Ele estiveram participando do Campeonato Estadual de Muaythai/2017 na cidade de Rondonópolis no ultimo sabado (22). O evento contou com 11 equipes do estado de Mato Grosso, sendo duas delas do municipio anfitrião, as demais, 1 de cada municipio.

Considerada a 3ª menor equipe em numeros de atletas, apenas 5, incluindo o técnico Nivaldo Shaolin, a equipe da Academia Nocaute fechou sua participação com o vice-campeonato, ficando atras apenas de uma das equipes da casa.

A Academia Nocaute de Alta Floresta conquistou vitória na categoria 63,5 á 67 kilos com Zé Skiva, com Francarlos na 54 á 57 kilos e com Wilson na categoria até 64 kilos.

A única derrota da noite foi do lutador Ricardo Cabelo que perdeu sua luta na categoria até 71 kilos. Além da luta, Ricardo perdeu a chance de conquistar o cinturão estadual nessa categoria que ainda continua com o lutador China de Rondonópolis. De acordo com informações, o atleta altaflorestense sofreu uma lesão no ombro durante a luta.

Desses combates vale destacar a vitória de Zé Skiva que em menos de 40 segundo colocou na lona seu adversário. A vitória acabou credenciando Skiva a disputar outro evento internacional, dessa vez na Tailândia, ainda no 1º semestre.

Os atletas ressaltam a grande luta para irem ao evento que começou dias antes no municipio de Alta Floresta. Eles fizeram rifas, buscaram apoio junto ao empresariado local onde apenas o empresário Edinho Paiva acabou ajudando. Eles destacaram ainda o apoio da Secretaria de Esportes do municipio através do ex-secretário Zamir Mendes, que vem apoiando a modalidade, principalmente na sua base.