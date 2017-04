JBS DE ALTA FLORESTA RETORNOU: Três frigoríficos da JBS que deram férias coletivas após ‘Carne Fraca’ retomam atividades em MT

G1/MT

Os três frigoríficos da JBS S/A em Mato Grosso, que estavam fechados há quase um mês, retomaram as atividades nesta segunda-feira (24). A empresa concedeu férias coletivas aos funcionários de quatro das 11 plantas que possui no estado, após a suspensão da compra de bovinos para abate em razão da operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de março. A operação investiga fraude na produção e comercialização de carne e corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e produtores.

Das quatro unidades que tiveram as portas fechadas temporariamente em Mato Grosso, apenas as plantas de Juína, Alta Floresta e Pedra Preta voltaram às atividades. A unidade de Diamantino, a 209 km de Cuiabá, permanecerá fechada até o dia 2 de maio. A planta é uma das quatro unidades do país que passam por reformas, ajustes operacionais e modernização de equipamentos.

As demais unidades da JBS que se mantiveram em operação ao longo deste mês reduziram os abates para 35%, conforme comunicou a empresa no final de março. Isso foi feito, segundo a companhia, para que a produção fosse ajustada até que houvesse uma definição sobre os embargos impostos pelos países compradores de carne brasileira.

Na semana passada, a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) informou que três plantas de outras empresas também suspenderam as atividades em Várzea Grande, Tangará da Serra e Matupá. Dessas, a unidade de Tangará da Serra também retomou as atividades nesta semana. A expectativa é de que as demais regularizem as operações até maio.

Impacto

Segundo a Acrimat, o preço da arroba do boi caiu 4,6% nos últimos 30 dias. Em comparação com o mês de abril de 2016, a queda é de 10,6%, passando de R$ 136,8 para R$ 122,27, de acordo com índice do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada (Cepea) para Cuiabá.

Os produtores alegam que o fechamento temporário das plantas reduziu os abates pela metade no estado, resultando na queda de até 15% no preço da arroba em algumas regiões, conforme afirmou ao G1 o pecuarista Raphael Nogueira, na semana passada. Ele trabalha no ramo há 20 anos em Castanheira, a 780 km de Cuiabá, e foi diretamente afetado pela suspensão das atividades na planta da JBS em Juína, que absorvia 80% da produção da região.

“A queda real de preço da arroba aqui foi de até 12% e os pecuaristas começaram a segurar a venda de boi para abate”, disse o pecuarista.

Prejuízo

Desde o início da Operação Carne Fraca até o dia 13 deste mês, a JBS perdeu 15,35% do seu valor de mercado, que era R$ 32,6 bilhões antes da operação e encerrou o ultimo pregão valendo R$ 27,6 bilhões, segundo a empresa de informações financeiras Economatica. Apesar de toda a repercussão negativa do caso que completou um mês nesta segunda-feira (17), as exportações de carne brasileira aumentaram em março.