Artista de Alta Floresta participa de evento nacional de Cultura

Representante do Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), participa, nessa quarta feira (26) de evento nacional sobre cultura. Trata-se do projeto Conversas BR – Arte e Cidadania, realizado no Rio de Janeiro-RJ, no Espaço LUBRAX, sede da Petrobras Distribuidora de Cultura.

O convite e participação de Cassiane Leite acontece em decorrência de sua atuação, protagonista, no espetáculo “A Santa Joana dos Matadouros”, texto de Bertold Brecht, encenado pelo TEAF, que ficou em cartaz de 2012 a 2014, com apresentações municipais, estaduais e nacionais.

O projeto Conversas BR consiste em quatro encontros temáticos: A participação do negro na sociedade brasileira; Uma reflexão sobre o gênero feminino; Pensar a diferença como caminho para a equidade e A relação do jovem com a arte, a educação e o trabalho. Cassiane participara da conversa sobre “Uma reflexão sobre o gênero feminino” e destaca “O tema é muito interessante e acaba contribuindo para a discussão em torno de um novo espetáculo do TEAF que abordará essa temática”.

A artista ainda fala da importância da participação do TEAF em eventos a nível nacional, destacando que em muito contribui para desenvolvimento artístico, “É importante por mostrar que o TEAF realiza trabalhos importantes não só em Mato Grosso, mas sim em todo a País, pra nós é muito gratificante. Receber um convite como esse, nos dá mais motivação no fazer teatral e nos motiva para continuar levando arte e cultura para toda população”.