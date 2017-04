Parceria município/Senar leva conhecimento a moradoras da São Mateus

Foi concluído nesta quarta-feira (19) o curso de confecção de peças íntimas realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, por meio do Sindicato Rural do município. O curso foi oferecido a moradoras da Comunidade São Mateus, região da Pista do Cabeça.

Ao todo, foram 24 horas de aula durante três dias. As alunas, para aproveitar melhor o tempo, optaram por refeições no local do curso, no barracão de eventos da comunidade. De acordo com a coordenação da comunidade rural, essa iniciativa permitiu que as participantes tivessem mais tempo para tirar dúvidas acerca do conteúdo aplicado pela instrutora do Senar.

A participação no curso vai possibilitar as participantes, a produção de roupas para uso próprio e até mesmo para melhorar a renda família.

No encerramento do curso de confecção de peças íntimas, a coordenadora de cursos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Neidinha Araújo, e o mobilizador do Sindicato Rural, Luiz Rodrigues, elogiaram o empenho e participação das alunas desejando que cada uma consiga utilizar o conhecimento adquirido para melhorar a qualidade de vida. Eles destacaram ainda a parceria com o Senar para a vinda de cursos que facilitem o dia a dia das pessoas. Nos próximos dias, novos cursos serão ofertados aos moradores da comunidade São Mateus e demais comunidades rurais do município. As pessoas interessadas podem manter contato com a coordenadora de cursos da Secretaria de Assistência Social pelo telefone 99637-1117 ou diretamente na Sala de Cursos que funciona no Setor B, em frente a igreja Católica do bairro.