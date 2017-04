Vereador desabafa em sessão por causa de estado de ruas de seu bairro

Da redação

O vereador José Aparecido dos Santos, o Cidão do Boa Nova (PMDB) fez um desabafo pela falta de manutenção das ruas do bairro Boa Nova, aonde reside, “ali continua a rua Santa Luzia ao Deus dará”, reclamou. Para o vereador, a “culpa” pode estar até mesmo na própria atuação de alguns vereadores, sem citar nomes, afirmando que “os vereadores que estão indo na secretaria de obras, colocando aquele secretário no carro particular deles e levando ele pra Pista do Cabheça, pro Pará e tirando o tempo dele ir lá e ver uma coisa urgente. Eu acho que primeira coisa é as pessoas de Alta Floresta, tem que tirar a venda do olho”, disse exaltado o edil.

O vereador reclamou que a área urbana de Alta Floresta, não apenas o bairro Boa Nova, tem trechos intrafegáveis e pediu que seja dada uma resposta à população. “Uma rua que liga a Boa Nova II e Boa Nova III, mais de quatro meses pedindo que faça um bueiro alí, o pessoal que vai na igreja católica e o pessoal que vai pra igreja evangélica tem que passar dentro da água, ou tem que dar um desvio por mais de 1.000 metros, não tem condições”, afirmou o vereador cobrando o secretário Elói Luis de Almeida, titular da secretaria de Obras.

O vereador Luis Carlos Queiróz defendeu que seja feita uma programação de atuação por parte da Secretaria de Obras no sentido de facilitar a atuação da Câmara de Vereadores e à própria comunidade que saberá aonde a Secretaria estará trabalhando. “Eu gostaria de sugerir que ele encaminhasse à esta Casa de Leis uma programação dos trabalhos a serem executados em 2017, tenho certeza que vai ajudar também aos vereadores na fiscalização e no acompanhamento do trabalho”, afirmou.