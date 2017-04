TRAGÉDIA: Veiculo com 07 pessoas cai em rio próximo a Nova Bandeirante, três crianças morreram

Uma tragédia familiar foi registrada no município de Nova Bandeirantes neste domingo (23), após um acidente na “Estrada da Prainha”. Um veículo ocupado por sete pessoas caiu no rio, três crianças faleceram, outra encaminhada para UTI em Tangará da Serra.

As informações foram repassadas ao site Nativa News por um familiar das vítimas, não há informações precisas sobre como o acidente ocorreu, sabe-se que devido a chuva que caiu no município, havia água sobre a ponte, e o condutor perdeu o controle quando o pneu derrapou, e acabou caindo no rio, na localidade conhecida como ‘curva da Pedra Preta”. O veículo era ocupado por três adultos e quatro crianças, com idades entre 29 dias e 03 anos.

Uma das crianças, com 03 anos, foi socorrida ainda com vida, entubada e encaminhada às pressas para um leito de UTI em Tangará, seu estado inspira cuidados. Os adultos foram socorridos e estão fora de perigo. As causas do acidente deverão ser investigadas.

O município de Nova Bandeirantes está em luto pela tragédia.

Fonte: Eliza Gund/Nativa News