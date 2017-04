Secretário diz que cronograma, só a partir de 20 de maio

Da redação

O Secretário de Obras Elói Luiz de Almeida se defendeu da falta de uma programação de trabalho por parte da Secretaria dizendo que no período chuvoso é muito difícil montar um cronograma de trabalho devido à existência de muitas emergências que surgem no período de chuvas. “Infelizmente as condições climáticas não permitem você cumprir o cronograma, no perímetro urbano, a gente sabe que são 38 bairros, mas na área rural são 2.000 km de estradas para gente fazer, 500 do estado e 1.500 do município de Alta Floresta, então você faz um cronograma pra fazer um trabalho no bairro e surge uma emergência na zona rural, cai um bueiro, cai uma ponte, você tem que desmobilizar a equipe no centro para atender a comunidade na zona rural”, explicou o secretário.

Segundo as contas do Secretário, o “ano civil é de 165 dias”, afirmando que de novembro a maio de todos os anos as chuvas se intensificam e dificultam a execução das tarefas, “só se faz cronograma de 20 de maio a 20 de outubro, é feito um cronograma e temos condições de cumprir, mas dentro deste limite de 20 de maio, o cronograma eu passo pra você e passo pra Câmara”, comprometeu-se.

Outro problema enfrentado pelo secretário é quanto às condições dos equipamentos da prefeitura, há caminhões, pás carregadeiras e outros “instrumentos de trabalho” que estão em manutenção, alguns esperando a aquisição de peças para a sua recuperação. A expectativa é que em maio todos estejam recuperados. “Estou saindo de uma reunião agora com o secretário de finanças justamente para dar uma celeridade nos recursos pra recuperar os equipamentos, nós temos equipamentos antigos, nós recuperamos eles, trabalhamos dois anos e é claro que tem que dar manutenção, estamos envidando esforços para no mês de maio dar as condições de trabalho”, explicou.

A expectativa, segundo Elói, a partir de maio é pela construção em torno de 20 mil metros² de asfalto por mês, já que a determinação é que sejam asfaltados 100 mil de asfalto até o final do ano.