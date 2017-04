Profilaxia dos profissionais da saúde contra o vírus influenza já estão sendo realizadas em Alta Floresta

Da redação

A campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza, que provoca vários tipos de gripes entre elas a gripe H1N1, teve início na última segunda-feira (17) em todo o país, porém no Estado de Mato Grosso até o dia 24 de abril a vacinação será feita apenas em profissionais da saúde. A campanha será realizada ao público até o dia 26 de maio com o dia “D” programado para o dia 13 de maio.

De acordo com as informações repassadas pela coordenadora da Vigilância epidemiológica, Fernanda Santos, a expectativa é que as vacinas estejam disponíveis nos postos de saúde. A novidade para este ano de 2017 é que o grupo a ser imunizado passa a contar também com professores da rede pública e privada, além de continuar com a vacinação dos grupos de riscos que são os idosos com mais de 60 anos, crianças pequenas (entre 6 meses e menos de 5 anos), gestantes, mulheres puérperas (que acabaram de dar à luz até 45 dias após o parto) e trabalhadores da saúde, os povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas, os presidiários e os funcionários do sistema prisional.

Para esse ano as doses para vacinação foram divididas em sete etapas e a meta do governo é de imunizar ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Em todo o país, 54,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas até o dia 26 de maio. Para isso, serão distribuídas 60 milhões de doses da vacina, sendo 858 mil para o estado.

A influenza é uma infeção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.