Susto: homem some por cinco dias, mas depois volta a manter contato

Da redação

M.I.C.S, 22 anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira 13, quando pegou um ônibus no município de Sinop com destino a Alta Floresta. A esposa de 20 anos, gestante de 08 meses, acionou a Polícia Militar na sexta-feira, já que seu marido não chegou na casa de sua avó aqui em Alta Floresta, como era esperado, e nem deu informações. O casal reside em Nova Monte Verde e iria passar o feriado de páscoa com a idosa.

M. ficou 5 dias “desaparecido”, mas ontem pela manhã entrou em contato com familiares. As informações foram repassadas a nossa redação pela esposa do jovem. O marido apresentou as suas justificativas para o “sumiço”.

Conforme a esposa o casal está junto há quatro anos, possui um filho de dois anos e espera mais uma criança para o próximo mês, o jovem entrou em contato na manhã de ontem (17) informando que passava bem e que se dirigiria a sua residência “apenas para buscar seus pertences e deixar dinheiro para os filhos”, deixando transparecer que o sumiço é mais por assuntos pessoais.

Como o assunto transformou-se em um B.O. na polícia, a esposa encaminhou-se ao Batalhão da PM para informar o reaparecimento.